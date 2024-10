Brembo compra le sospensioni di Öhlins per 370 milioni euro

Brembo ha siglato oggi un accordo con Tenneco, società nel portafoglio di fondi gestiti da Apollo global management, per l'acquisizione del 100% del capitale di Öhlins Racing, società che opera nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell'aftermarket. Si tratta della più grande acquisizione nella storia di Brembo. Il corrispettivo è 405 milioni di dollari (circa 370 milioni di euro) in assenza di cassa o debito finanziario. L'operazione sarà pagata utilizzando la liquidità disponibile. Fondata nel 1976, Öhlins Racing ha sede a Upplands Väsby (Stoccolma), Svezia, e ha una forte presenza internazionale. Si prevede che la società chiuderà il 2024 con un fatturato pari a circa 144 milioni di dollari, con un margine margine operativo lordo (Ebitda) rettificato previsto compreso tra il 21% e 22%. "Öhlins è perfetta per Brembo. È un brand riconosciuto in tutto il mondo. L'ingresso di Öhlins nel gruppo è una grande opportunità per espandere la nostra offerta per il mercato automotive", afferma Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo.