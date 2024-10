Brembo ha chiuso la cessione dell'intera partecipazione in Pirelli, pari al 5,58% del capitale, a 5,07 euro per azione, incassando 282,9 milioni di euro. L'operazione era stata annunciata nella vigilia a borsa chiusa, con il titolo della Bicocca in calo dell'1,98% a 5,34 euro. Nell'operazione Brembo è stata assistita da Bnp Paribas e dal consulente legale Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.