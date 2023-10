Brasile, un hub straordinario per l'ingegneria tecnologica

Il Brasile presenta "caratteristiche straordinarie" per distinguersi nell'era della trasformazione digitale, ma è necessario investire in formazione e informazione sulle nuove tecnologie per consolidare un cambiamento culturale nelle imprese, soprattutto nelle PMI. Questa è la valutazione di Filippo Di Cesare, Amministratore Delegato di Engineering in America Latina. In un'intervista all'ANSA, in occasione del seminario 'Collegare le aziende all'ecosistema dell'innovazione brasiliano e italiano per creare nuovi business', organizzato dalla Camera di Commercio di San Paolo attraverso GetHub e Rete Giovani, Di Cesare ha evidenziato tutti gli elementi che vedono il Brasile "in uno stadio molto avanzato" per entrare nella nuova era tecnologica. Tra questi, un gigantesco mercato di consumo che spinge l'innovazione, una propensione al rischio, un'alta percentuale di 'early adopter' (cioè persone aperte alle nuove tecnologie) e il secondo tasso più alto al mondo di ore trascorse su Internet.