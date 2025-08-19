Brasile, rinnovo anticipato per la concessione Enel a Rio

Martedì 19 Agosto 2025

Beppe Boni
Ultima oraBrasile, rinnovo anticipato per la concessione Enel a Rio
19 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Aneel, 'rispettati tutti criteri per proroga per altri 30 anni'

La direzione dell'Agenzia nazionale per l'energia elettrica del Brasile (Aneel) ha raccomandato al ministero dell'Energia il rinnovo anticipato della concessione dell'Enel nello stato di Rio de Janeiro, in scadenza naturale il 9 dicembre 2026. Secondo l'Aneel, l'Enel ha rispettato tutti i criteri stabiliti dal governo federale per la proroga della licenza per ulteriori 30 anni. La proposta, presentata dalla relatrice Ludimila Lima, è stata approvata con quattro voti a favore e uno contrario.

