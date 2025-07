Bper chiude l'opas sulla Sondrio con l'80,7% del capitale

Si è chiusa l'offerta di Bper sulla Banca Popolare di Sondrio. L'istituto modenese possiede l'80,7% di quello lombardo per effetto di adesioni all'opas pari all'80,62% dei titoli oggetto dell'offerta e di uno 0,34% del capitale già in portafoglio. Non avendo raggiunto la soglia del 90% non scatteranno le procedure che porterebbero al delisting della Sondrio ma Bper potrà procedere comunque all'incorporazione grazie al controllo dell'assemblea straordinaria.