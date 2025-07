Bper chiude l'opas sulla Popolare di Sondrio al 58,3%

Bper ha chiuso l'offerta pubblica di acquisto e scambio sulla Banca Popolare di Sondrio raccogliendo adesioni pari al 58,347% del capitale e superando dunque anche la soglia minima (rinunciabile) del 50% del capitale a cui l'offerta era subordinata.

La quota, che potrebbe essere ulteriormente arrotondata tra il 21 e il 25 luglio quando riapriranno i termini di adesione, spiana la strada ad un'integrazione più rapida, dando la possibilità a Bper di proporre con buone chance di successo ai soci della Sondrio la fusione per incorporazione, per la cui approvazione serviranno i due terzi dei voti in assemblea, e consentendo all'istituto emiliano di estrarre più velocemente i 290 milioni di euro di sinergie promesse al mercato.