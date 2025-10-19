Domenica 19 Ottobre 2025

Una manovra per la stabilità

Raffaele Marmo
Una manovra per la stabilità
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Btp ValoreRapina LouvreIncidente AsiagoPensioniIsraele-HamasSinner Alcaraz
Acquista il giornale
Ultima oraBozza,casa fuori Isee fino 91.500 euro,salgono maggiorazioni
19 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Bozza,casa fuori Isee fino 91.500 euro,salgono maggiorazioni

Bozza,casa fuori Isee fino 91.500 euro,salgono maggiorazioni

Incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente dopo primo

Incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente dopo primo

Incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente dopo primo

Sale a 91.500 euro (dagli attuali 52.500) la soglia per l'esclusione della prima casa dall'Isee per l'accesso alle prestazioni assistenziali come l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro. Lo prevede una bozza della manovra. La soglia è inoltre "incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo". Vengono inoltre rideterminate le maggiorazioni previste in base al numero di componenti del nucleo famigliare: 0,1 per nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli. Attualmente è 0,2 per nuclei con tre figli, 0,35 con 4 figli, 0,5 con almeno 5 figli.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata