Bozza Dl Mase, blocco dei nuovi permessi per idrocarburi

Blocco dei nuovi permessi di ricerca ed estrazione di idrocarburi in Italia. Lo prevede una bozza di decreto legge su varie materie ambientali che il ministero dell'Ambiente e della cicurezza energetica sta preparando e che ANSA ha potuto consultare. Il provvedimento non blocca i nuovi permessi di estrazione sulla base di ricerche già autorizzate, e quelli finalizzati al "gas release" (la fornitura di metano a prezzi calmierati alle aziende energivore). La bozza di decreto legge cambia la definizione dei progetti prioritari per la sicurezza energetica del paese. La normativa attuale indica quelli a fonti rinnovabili, mentre il nuovo provvedimento indica tutti quelli che contribuiscono agli obiettivi di decarbonizzazione del Pniec e agli investimenti del Pnrr, e che sono sostenibili tecnicamente ed economicamente. In particolare vengono definiti prioritari i progetti sull'idrogeno verde, i rifacimenti degli impianti eolici e solari esistenti e i nuovi impianti solari su terra di almeno 50 Megawatt ed eolici su terra di almeno 70 Mw.