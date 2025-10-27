Bozza clima 2040, l'Ue valuta possibile revisione biennale

Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
27 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Il testo di compromesso discusso in settimana dagli ambasciatori

La Commissione Ue dovrebbe rivalutare "ogni due anni" la traiettoria di taglio delle emissioni fissato al 90% entro il 2040, con la possibilità di "rivedere, se necessario" l'intero target climatico. E' una delle opzioni di flessibilità previste dalla bozza di compromesso sull'obiettivo intermedio al 2040, diffusa dalla presidenza danese dell'Ue. Il testo sarà discusso mercoledì e venerdì dagli ambasciatori dei Paesi membri, nell'ottica di aprire la strada all'accordo politico al Consiglio Ambiente del 4 novembre. La valutazione dovrebbe basarsi su "recenti evidenze scientifiche, progressi tecnologici e sfide per la competitività".

