Borse, l'Europa sale, Milano +0,4 grazie alle banche centrali

Le Borse europee continuano a salire a metà seduta. Dopo le previsioni di un allentamento della politica monetaria da parte della Fed, i mercati scommettono su un'azione simile da parte della Bce e della BoE, con i rendimenti dei titoli di Stato che registrano una forte diminuzione. L'indice Stoxx 600 guadagna l'1,6%, in attesa delle decisioni della Banca Centrale europea e della Bank of England. Londra è in rialzo del 2,3%, seguita da Parigi (+1,4%), Madrid (+1,3%), Francoforte (+0,8%) e Milano (+0,4%). I principali listini sono sostenuti dal settore immobiliare (+5,7%), con l'ipotesi di una riduzione dei tassi sui mutui. Bene anche le utility (+2,1%), con il prezzo del gas che scende dell'1,7% a 35,2 euro al megawattora. Acquisti anche per l'energia (+1%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti guadagna l'1,9% a 70,8 dollari al barile e il Brent si attesta al 75,7 dollari (+1,9%). Per quanto riguarda i titoli di Stato, si registra un netto calo dei rendimenti. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 171 punti, con il tasso del decennale italiano che scende di 14 punti base al 3,78%. Tra le valute l'euro si rafforza a 1,0931 sul dollaro. A Piazza Affari vola Diasorin (+6%), in vista del piano strategico al 2025. Corre Tim (+4,4%), con la riduzione del costo per assicurare il debito, con il Cda che darà una risposta a Kkr su Sparkle ed in attesa delle mosse di Vivendi. Brillante Amplifon (+4%), con l'acquisizione di Audical e l'ingresso nel mercato dell'Uruguay. In fondo al listino principale le banche: Bper (-5,9%), Banco Bpm (-4,5%), Mps (-4%), Unicredit (-2,8%) e Intesa (-0,9%). Male anche Leonardo (-0,5%), Generali e Ferrari (-0,4%).