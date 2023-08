Borse: l'Europa peggiora con i futures Usa, Milano (-0,5%)

Nella prima seduta di agosto le Borse europee sono in calo con Milano che perde lo 0,5% mentre Parigi e Francoforte cedono 0,7%, anche alla luce dei dati deboli sui settori manifatturiero e immobiliare cinese. Inoltre i futures di Wall Street in leggero ribasso dopo che l'S&P 500 ha chiuso ieri ai massimi di 16 mesi e il Nasdaq 100 ha registrato la sua più lunga serie di guadagni mensili dall'agosto 2020. Sulla piazza tedesca in scivola Bmw (-5%), malgrado la casa automobilistica abbia alzato la guidance, per l'allarme sui costi della catena di approvvigionamento. Bene invece Hsbc (+2,4%) a Londra (-0,2%) dopo l'annuncio di un nuovo buyback mentre l'utile ha battuto le stime. Positiva anche British Petroleum (+1,2%) grazie al dividendo e al riacquisto di azioni che controbilanciano i risultati deludenti. A Milano spicca Tim (+1,9%) in attesa dei conti domani dopo la buona semestrale della controllata brasiliana e sugli scenari per la rete. Giù invece Nexi (-5,6%), dopo i conti in linea con le attese, e Stellantis (-2,7%). Il Pmi manifatturiero dell'Italia a luglio, pur migliore di giugno, è rimasto sotto soglia 50. A livello generale al di là del Pmi manifatturiero dell'eurozona che conferma il dato preliminare a 42,7, l'attenzione è giovedì per la decisione della Banca d'Inghilterra e venerdì sui dati sull'occupazione negli Stati Uniti.