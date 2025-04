Borse in Europa in rialzo: bene banche, HSBC e Deutsche Bank in evidenza

Prosegue in rialzo la seduta delle Borse in Europa, con qualche cautela a Parigi (invariata) e a Madrid (-0,7%) che paga la paura del blackout. Londra sale dello 0,25%, Francoforte dello 0,79% e Milano dello 0,71 per cento. Bene banche, con me dimostrano i guadagni di HSBC (+2,2%) e Deutsche Bank (+4%) sugli scudi e a Piazza Affari sempre in evidenza Mediobanca (+4,2%) e Mps (+3,4%). Resta l'incertezza a lungo termine sui dazi ma i conti trimestrali evitano alle aziende europee di perdere terreno sul mercato azionario.