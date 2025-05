Borse europee stabili, Iveco e Azimut in rialzo, calo per Tim e Generali

Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente, con gli operatori che sembrano guardare soprattutto all'allentamento della tensione sui titoli di Stato Usa. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni oscilla attorno a quota 100, con l'euro che sale di mezzo punto percentuale contro il biglietto verde a quota 1,133. Il Bitcoin che si mantiene forte sui 110mila dollari.

Nel settore energia il gas è piatto sui 36 euro al Megawattora, con il petrolio in calo dello 0,7% comunque sopra i 60 dollari al barile.

In questo contesto, le Borse europee oscillano sulla parità con un lieve peggioramento del clima e a Milano (Ftse Mib -0,1%) sempre di corsa Iveco (+3,8%) anche sulle offerte per la divisione Difesa, con Azimut in aumento del 2,8%.

Piatta Unicredit dopo la decisione di presentare un ricorso al Tar per sciogliere le riserve esistenti sulla legittimità del 'golden power' così come applicato sulla sua offerta per Banco Bpm, che di suo sale dello 0,4% a 10 euro.

In calo di un punto percentuale Tim, dell'1,1% Generali, dell'1,4% Ferrari, dell'1,7% Cucinelli e di quasi due punti Inwit.