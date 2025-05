Borse europee stabili in attesa della revisione commerciale UE-USA, focus su banche e difesa

Le Borse in Europa sono rimaste in attesa della revisione della proposta commerciale dell'Unione Europea agli Stati Uniti. L'indice Stoxx Europe 600 ha chiuso invariato e i settori dei prodotti di consumo e delle vendite al dettaglio sono stati i più deboli, mentre i titoli delle telecomunicazioni e della tecnologia hanno registrato una performance migliore. A Milano l'attenzione si è concentrata sulle banche e sulle trimestrali, nonchè sui titoli della difesa. Sugli scudi Finecobank (+2,2%), Recordati (+1,8%) e Nexi (+1,7%). Sul finale di seduta ha preso slancio Tim (+1,49% a 0,4 euro). Fari puntati su Leonardo (+1,4%) e fuori dal listino principale su Fincantieri (+3,28%). Debole Generali (-0,39%) nel giorno del cda sui conti, piatta Unicredit (+0,03%) e in calo Mps (-0,66%). Bene Mediobanca (+0,8%) e Intesa Sanpaolo (+0,5%). In luce Pop. Sondrio (+1,07%) e Bper (+0,55%).