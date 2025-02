Borse europee stabili, focus su Ucraina e mosse della Bce

Le Borse europee proseguono senza particolare slancio dopo l'avvio di Wall Street. I mercati si concentrano sulla pace in Ucraina mentre arrivano i conti di alcune delle case automobilistiche. Sotto i riflettori anche le prossime mosse delle banche centrali, con la Bce che potrebbe prendersi una pausa sull'allentamento della politica monetaria. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0452 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 è poco sopra la parità (+0,02%). Seduta positiva per Madrid (+0,6%), Parigi (+0,3%), Francoforte e Milano (+0,2%). In flessione Londra (-0,4%). I principali listini sono sostenuti dalle banche (+0,5%) e dalle assicurazioni (+0,3%). Bene anche il comparto tecnologico (+0,3%) e il lusso (+0,4%) mentre scendono le auto (-0,2%). In flessione l'energia (-0,5%), con il petrolio in rialzo. Il Wti sale dello 0,6% a 72,69 dollari e il Brent si attesta a 76,53 dollari. Poco mosse le utility (+0,1%), con il prezzo del gas in calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dello 0,8% a 47,87 euro al megawattora.

A Piazza Affari corre Stm (+6%). Sale anche Campari (+0,7%), a lavoro con un piano di ristrutturazione. Sotto la lente resta il risiko bancario. In luce Mps (+1,7% a 6,38 euro) alle prese con l'offerta su Mediobanca (+0,27% a 16,68 euro). Sale anche Banco Bpm (+1,1% a 9,04 euro), con il report di Deutsche Bank che alza il prezzo obiettivo. La banca guidata da Giuseppe Castagna è destinataria dell'offerta di Unicredit (+0,2% a 48,02 euro) ed è protagonista di quella su Anima (-0,07% a 6,88 euro). In fondo al listino A2a (-2,5%) e Leonardo (-1,4%), nel giorno dei conti. Tra le società a minor capitalizzazione scivola Juve (-12%), dopo l'esclusione dalla Champions League.