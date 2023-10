Borse europee stabili, Fed potrebbe fermarsi sui tassi. Le Borse europee chiudono in rialzo, nonostante le preoccupazioni iniziali per l'attacco di Hamas a Israele. I commenti della Fed sulla fine del ciclo rialzista negli USA sono stati accolti positivamente. I rendimenti dei titoli di Stato sono in calo. Parigi +2,01%, Francoforte +1,95%, Londra +1,82%.