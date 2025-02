Borse europee in rialzo: stoxx 600 ai massimi storici, tecnologia ed energia trainano

Le Borse europee si muovono in terreno positivo dopo l'avvio di Wall Street, con l'indice stoxx 600 (+0,1%) a 556 punti, dopo aver raggiunto 547 punti e ritoccando i massimi storici. I mercati si mostrano cauti mentre valutano gli impatti dei dazi americani. C'è attesa anche per il presidente della Fed, Jerome Powell, al senato e per l'inflazione USA attesa per domani. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0331 sul dollaro.

Sui massimi anche Francoforte (+0,3%), che supera per la prima volta i 22mila punti. Bene anche Milano e Parigi (+0,3%) e Madrid (+0,4%). Resta al palo Londra (-0,1%). I principali listini sono sostenuti dal settore tecnologico (+0,7%), con gli investimenti americani nell'intelligenza artificiale e l'offerta di Musk per controllare OpenAi ed il rifiuto di Altman.

Sale il comparto dell'energia (+0,7%), con il petrolio che rialza la testa. Il Wti guadagna l'1,3% a 73,30 dollari al barile e il Brent si attesta a 76,86 dollari (+1,4%). In luce le banche (+0,7%), con i risultati dei bilanci del 2024. Poco mosse le utility (-0,04%), con il prezzo del gas che si avvicina sempre di più ai 60 euro al megawattora.

A Piazza Affari in calo Unicredit (-2,4% a 40,08 euro), nel giorno dei risultati finanziari e mentre si attendono gli sviluppi sull'offerta per Banco Bpm (-0,23 a 8,85 euro). Tra le banche sale Mediobanca (+2,4% a 16,94 euro) alle prese con l'offerta di Mps (+1,3% a 6,40 euro) e sullo sfondo Generali (+0,7% a 31,80 euro). Positiva Anima (+0,2% a 6,97 euro) dopo il via libera di Poste (+0,5%) all'opa lanciata dalla banca guidata da Giuseppe Castagna. Fiacca Tim (-0,1%), in vista dei conti e del piano e con le ipotesi di risiko delle tlc.