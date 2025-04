Borse europee in rialzo spinte da Wall Street e commenti di Trump su dazi e Fed

Le Borse europee sono i deciso rialzo sulla scia dei futures su Wall Street, grazie al clima mitigato dalle ultime esternazioni di Donald Trump sui dazi e sulla Fed. Poco effetto hanno gli indici Pmi sulle aspettative dei direttori agli acquisti che hanno retto tutto sommato agli annunci dei dazi Usa cominciati con il 'liberation day' il 2 aprile. Quello dell'Eurozona composito è sceso al 50,1 dal 50,9 di marzo ma è rimasto sopra la soglia di contrazione, quello manifatturiero è salito al 48,7 (dal 48,6 del mese scorso).

Francoforte è la migliore (+2,6%), poco impressionata dal Pmi composito sceso al 49,7, segnale di un'economia in stagnazione. Gli acquisti in Borsa premiano tutti i settori eccetto le utilities. Stesso discorso per Parigi (+2%) dopo il Pmi composito al 47,3.