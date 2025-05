Borse europee in rialzo senza Wall Street: focus su Thyssengroup e Volvo

Le Borse europee proseguono positive senza Wall Street chiusa per il Memorial Day. Sui mercati è tornato un po' di sereno nella guerra commerciale fra Usa e Ue dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinviato dall'1 giugno al 9 luglio l'aumento al 50% dei dazi.

I futures americani sono in ogni caso positivi e nel Vecchio Continente, in mancanza di Londra, anch'essa chiusa per festività, la migliore è Francoforte (+1,46%) dove corre Thyssengroup (+6,9%) per il progetto di trasformare l'azienda in una holding con divisioni di business indipendenti. A Stoccolma si mette in luce invece Volvo auto (+3,5%), che ha annunciato il taglio di 3.000 posti di lavoro.

Parigi sale dello 0,95%, Milano guadagna l'1,2% appena sotto la soglia dei 40.000 punti, sostenuta dagli automobilistici Stellantis (+3,51%) e Iveco (+3,25%) e, nell'industria della difesa, da Leonardo (+2,92%). Bene anche Interpump (+2,51%) e Stm (+2,37%). Sono invece in fondo al listino i titoli finanziari Mps (-0,1%) e Generali (+0,09%). Poco mosse le utilities Snam (+0,23%) e Italgas (+0,27%). Lo spread Btp Bund si mantiene sotto i 100 punti base, a 99,5 con il rendimento del titolo di Stato italiano pari al 3,56 per cento.