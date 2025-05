Borse europee in rialzo: ottimismo dopo rinvio dazi Usa, focus su semiconduttori e auto

Imboccano la via del rialzo le principali borse europee dopo un avvio incerto a parte Londra (+1%). Parigi (+0,09%) e Madrid (+0,41%) girano in positivo mentre accelerano Francoforte (+0,53%) e Milano (+0,5%). Sui listini occidentali prevale l'ottimismo da quando il presidente Usa Donald Trump ha annunciato un rinvio dal 1 giugno al 9 luglio dei nuovi dazi al 50% sull'Ue. Positivi i future Usa nel giorno della ripresa di Wall Street dopo il lungo ponte del fine settimana.

In linea con le stime la fiducia dei consumatori tedeschi, calata comunque sotto i 20 punti e stabile il mercato dell'auto europeo in aprile, mentre l'inflazione francese segna un calo inatteso dello 0,1%. In arrivo dall'Eurozona la fiducia dei consumatori e del settore industriale, mentre dagli Usa sono previsti gli ordini di beni durevoli, le vendite all'ingrosso, i prezzi delle abitazioni, la fiducia dei consumatori in maggio e l'indice della Fed di Dallas.

Sale il dollaro sopra quota 0,88 euro e 0,73 sterline, mentre torna sopra i 100 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, a 100,4 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2,9 punti al 3,52% e quello tedesco di 3,8 punti al 2,52%. Poco mosso il greggio (-0,06% a 61,5 dollari al barile), ampliano il calo invece l'oro (-0,8% a 3.304,68 dollari l'oncia) e il gas (-1,14% a 36,83 euro al MWh).

Gli acquisti si concentrano sul settore dei semiconduttori con Infineon (+1,63%) ed Stm (+0,86%), sugli automobilistici Ferrari e Stellantis (+1,1% entrambe) e sul settore industriale, con Iveco (+1,44%) e i potenziali acquirenti della divisione veicoli blindati, ossia la cordata tra Leonardo (+2,07%) e Rheinmetall (+2,33%), mentre cede la spagnola Indra Sistemas (-0,34%).