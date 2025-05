Borse europee in rialzo: Nvidia e sentenza Usa spingono i titoli tecnologici

Le Borse europee si confermano in rialzo a metà giornata in scia ai futures americani. A sostenere l'azionario contribuiscono sia i risultati di Nvidia, che spingono soprattutto i titoli tecnologici, sia la sentenza della corte Usa che si occupa di commercio internazionale, secondo cui dovrebbero essere cancellati, tra gli altri, i dazi del 10% applicati a tutti paesi e quelli imposti a Cina, Messico e Canada e legati alla diffusione del fentalyn.

Parigi è la migliore (+0,66%), seguita da Milano (+0,4%) e Francoforte (+0,32%). A Piazza Affari si mettono in luce Stellantis (+3,4%), Stm (+3,1%) e i titoli della moda Cucinelli e Moncler rispettivamente in crescita del 2,2 e dell'1,8%. In fondo al paniere principale si muovono invece Buzzi (-1,1%), Generali (-0,98%), Leonardo e Italgas (entrambe -0,9%) dopo che la società ha fissato a 5,026 per azione il prezzo dell'aumento di capitale da 1 miliardo.

Sono nel complesso in modesta risalita i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread Btp-Bund è a 98,1 punti base col rendimento del decennale italiano al 5,4%. In cauto rialzo il prezzo del greggio. Recupera l'euro sul dollaro.