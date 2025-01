Borse europee in rialzo, Nasdaq traina il rimbalzo tecnologico

Proseguono in rialzo le Borse europee sulla scia futures americani in particolare del Nasdaq dove nel pre-market rimbalzano i tecnologici, affossati alla vigilia dalla app di DeepSeek nell'intelligenza artificiale, in un mercato che guarda in questi giorni a diversi risultati societari e alle indicazioni dalle banche centrali.

A Milano (+0,69%) continua il rally di Tim (+3,26%) grazie al giudizio di Kepler Cheuvreux mentre in fondo al listino scivola Mediobanca (-2,73% a 16,05 euro) in parallelo con la bocciatura dell'ops lanciata da Siena e non si arrestano le vendite su Mps (-1,98% a 6,24 euro): anche Citi fa "fatica a capire il vantaggio del potenziale accordo con Mediobanca sia dal punto di vista industriale che finanziario" e si aspetta un calo della redditività del Monte dei Paschi e incertezza sulla strategia di medio e lungo termine. Debole Generali (-0,63%) alla vigilia del board sul nuovo piano.

Altrove la Borsa di Francoforte sale dello 0,64% e Parigi dello 0,28%, a metà strada Londra (+0,41%).

A livello valutario l'euro resta in leggero calo rispetto al dollaro, lo spread Btp-Bund si restringe a 107 punti base col rendimento del titolo di Stato italiano stabile al 3,63%. Sul fronte delle materie prime risale il prezzo del gas a 48,3 euro (Ttf +1%) mentre è in leggero aumento il petrolio a 73,7 dollari al barile (+Wti +0,7%).