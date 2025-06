Borse europee in rialzo: Milano, Parigi e Madrid guidano, petrolio in calo

Le Borse europee si consolidano con Milano (+0,89%), Parigi (+0,73%) e Madrid (+0,85%) che allungano il passo a metà seduta. Più caute Francoforte (+0,29%) e Londra (+0,38%).

I future su Wall Street sono in rialzo e il petrolio in calo (wti -0,5% a 72,6 dollari mentre il brent è sotto i 74 dollari al barile a -0,59%) sull'ottimismo che il conflitto tra Israele e l'Iran resti circoscritto. Sale, invece, il prezzo del gas con i contratti Ttf che ad Amsterdam, mercato di riferimento, oltrepassano i 39 euro al megawattora (+3%) sui timori che ci possa essere, nel caso di un'escalation, un'interruzione alle spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz, via fondamentale per gli approvvigionamenti via mare.

A Piazza Affari gli occhi restano puntati sulle banche con Unicredit in testa (+1,8%) e al centro del risiko del settore con l'offerta su Banco Bpm (+1,15%). Segue Popolare di Sondrio (+1,69%) con l'avvio dell'ops da parte di Bper (+1,3%). Risale Mediobanca (+1,17%) che ha rinviato al 25 settembre l'assemblea per l'ops sui Banca Generali (-2%). Mps che ha lanciato un'offerta su Piazzetta Cuccia, sale invece dell'1,08%. Sul Cac 40 le vendite piegano Renault (-6%) dopo l'uscita di Luca de Meo diretto al vertice di Kering (+9%).

Lo spread si conferma in flessione con il differenziale tra Btp e Bund a 93 punti e il rendimento del decennale italiano che scende al 3,46%. Sul fronte dei cambi l'euro si apprezza sul dollaro con la moneta unica che scambia a 1,1576 sul biglietto verde.