Borse europee in rialzo in attesa della Bce: Piazza Affari brilla con Buzzi e Leonardo

Sono in cauto rialzo le Borse europee in attesa della Bce, che dovrebbe tagliare i tassi dello 0,25%, e del dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa. Mentre Londra sale dello 0,29%, nell'eurozona Parigi segna un aumento dello 0,37%, Francoforte dello 0,34% e Milano dello 0,13 per cento.

A Piazza Affari brilla Buzzi (+3,5%), seguita da Leonardo (+1,96%), Interpump e Tim (entrambe +1%). Qualche acquisto anche sulle banche: Mediobanca guadagna lo 0,46% nella record date per l'assemblea mentre Caltagirone è salito al 10% del capitale. Fa meglio Mps (+0,71%).

Male invece Pirelli (-0,77%), Cucinelli (-0,75%) e le utilities a partire da Italgas (-0,73%).

Lo spread Btp-Bund resta su minimi da marzo 2021 a 95,6 punti base col rendimento del titolo di Stato italiano sceso al 3,44 per cento.