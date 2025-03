Borse europee in rialzo: focus su dazi Usa e crescita settore tecnologico

Le Borse europee proseguono in rialzo, con le indiscrezioni che arrivano dall'amministrazione Usa sulla prossima tornata di dazi del 2 aprile. Gli analisti ipotizzano che le misure interesseranno solo i dazi bilaterali ed escluderanno i Paesi che non hanno dazi sull'import Usa. Inoltre, non saranno introdotti nuovi dazi settoriali. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0842 sul dollaro.

L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Acquisti sul settore tecnologico (+0,8%), mentre si valutano gli investimenti per l'intelligenza artificiale. Positive anche le banche (+1%) e le assicurazioni (+0,8%). Prosegue la corsa della difesa (+1%), con il piano di riarmo dell'Europa.

Moderata crescita per le utility (+0,1%), con il prezzo del gas in calo mentre si guarda alle trattative di pace tra Russia e Ucraina. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 2,2% a 41,7 euro al megawattora. Seduta in calo per il lusso (-0,5%) mentre sono in rialzo le auto (+0,5%). Fiacca l'energia (-0,3%), con il petrolio in aumento. Il Wti si attesta a 68,52 dollari al barile (+0,3%) e il Brent a 72,37 dollari (+0,2%).

Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 109 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,87% e quello tedesco al 2,77%. Poco mosso l'oro a 3.025 dollari l'oncia (-0,1%).