Borse europee in rialzo: focus su Bundestag e telefonata Trump-Putin

Lo Borse europee confermano l'andamento positivo pur limando leggermente dopo l'avvio in calo di Wall Street. In listini guardano, da una parte, al voto del Bundestag sulla riforma al freno del debito e, dall'altra, all'attesa telefonata sull'Ucraina tra il presidente americano Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. Francoforte registra un +0,9% mentre la fiducia sulle prospettive dell'economia tedesca misurata dall'indice Zew è tornata ai massimi da febbraio 2022. Tra gli altri Parigi registra un +0,5%, Milano un +0,92%, Madrid un +1,11% e Londra un +0,42%.

Le tensioni geopolitiche e le incertezze sulla ripresa americana spingono l'oro su nuovi massimi, con il metallo giallo che scambia a 3.030 dollari l'oncia. Sale poi il petrolio con il riaccendersi della conflitto in Medioriente. Il wti viaggia a 68 dollari e il brent a 71,6 dollari al barile.

L'attesa per un aumento del debito europeo pesa sui titoli di Stato con i rendimenti dei Btp in rialzo di 3 punti base, al 3,94%, mentre lo spread con il Bund è a 111 punti.

A Piazza Affari buon passo per Iveco (+3,9%), Stm (+2,6%), Prysmian (+3,2%), In luce anche Mediobanca (+2%) e Generali (+1,9%) mentre continuano le valutazioni di Assogestioni sulla stesura di una lista per il cda del Leone. Bene tutto il comparto bancario con Bper (+1,4%), Unicredit (+1,6%) e Popolare di Sondrio (+1,4%) mentre scivola Tim (-2,4%) con prese di beneficio dopo i rialzi degli ultimi giorni.

Sul fronte dei cambi l'euro è in calo sul dollaro con il quale passa di mano a 1,0913.