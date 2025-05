Borse europee in rialzo: dialogo Cina-Usa sui dazi e segnali positivi dall'eurozona

Borse europee in spolvero in scia alle prove di dialogo tra Cina e Usa sui dazi che fanno sperare in una de-escalation della guerra commerciale scatenata dagli Usa mentre dagli indici pmi manifatturieri dell'eurozona arrivano segnali di ripresa.

Dopo la chiusura positiva dei listini asiatici, Francoforte avanza dell'1,4%, Parigi dell'1,2%, Milano dell'1,2% e Londra dello 0,7% mentre a New York i future su Dow Jones e S&P sono in rialzo dello 0,5% e quelli sul Nasdaq dello 0,3%.

A Piazza Affari brillano Prysmian (+4,4%), Leonardo (+3,7%), Interpump (3,6%), Buzzi (2,6%), Stm (+2,4%), Amplifon (2,2%), Unicredit (2,1%) e Amplifon (+2,1%) mentre frenano le utility con Terna (-1,3%) e Snam (-1%).

Poco mossi i titoli di Stato in attesa del dato sull'inflazione Ue, con il rendimento del Btp che sale di un punto base al 3,57% mentre lo spread con il Bund flette di un punto base a 111. Sul fronte energetico sale il gas (+2,6% a 33 euro al megawattora) mentre è poco mosso il petrolio.