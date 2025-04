Borse europee in rialzo con l'apertura di Trump sui dazi alla Cina

Allungano il passo le principali Borse europee sulla scia dell'avvio positivo degli scambi negli Usa, con il Dow Jones in rialzo del 2,5% e il Nasdaq del 3,8%. La migliore è Francoforte (+2,4%), seguita da Parigi (+2,05%), Milano (+1,2%), Madrid (+1%) e Londra (+0,95%).

Sui mercati prevale l'apertura del presidente Usa Donald Trump, che si è detto pronto ridurre i dazi sulla Cina ma non ad azzerarli.

Si mantiene stabile a 113,5 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,3 punti al 3,6% e quello tedesco in rialzo di 2,8 punti a quasi il 2,47%. In rialzo il dollaro sopra quota 0,87 euro e 0,75 sterline. In ribasso l'oro (-0,63% a 3.309,5 dollari l'oncia) e il greggio (Wti -0,55% a 63,32 dollari al barile), mentre azzera il rialzo il gas a 34,2 euro al MWh.

A balzare sono soprattutto i titoli del lusso, da Puma (+5,23%) a Pandora (+4,52%), Kering (+4,1%) in vista dei conti trimestrali a Borsa chiusa, Lvmh (+3,39%), Cucinelli (+2,03%) e Moncler (+1,8%).

Acquisti anche sui produttori di software Sap (+9,83%) e Capgemini (+3,83%) e di semiconduttori Be (+11,88%), Asm (+6,68%) ed Stm (+5,72%). In luce gli automobilistici Stellantis (+3,49%), Bmw (+2,81%) e Porsche (+2,75%), più cauta invece Ferrari (+0,8%).

Rimbalzano i produttori di cavi e materiale elettrico Prysmian (+7,57%), maglia rosa in Piazza Affari, Schneider (+5,66%) e Nexans ((+3,81%). In campo bancario balzo di Standard Chartered (+6,36%), Barclays (+4,75%), Mps (+4,2%), SocGen (+3,82%) e Commerzbank (+3,69%). Brillanti anche Popolare Sondrio (+2,92%), Bper (+2,71%), Unicredit (+2,45%), Intesa (+2,29%) e Banco Bpm (+2,04%).