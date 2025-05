Borse europee in rialzo con schiarita sui dazi e attesa per accordo USA-UK

Le Borse europee allungano il passo con la schiarita sui dazi, mentre cresce l'attesa per l'annuncio di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito. Sarà "un giorno molto importante ed emozionante", ha scritto su Truth il presidente Usa, Donald Trump. I future su Wall Street sono in rialzo così come l'indice d'area del Vecchio Continente. Lo stoxx 600 sale, infatti, di oltre mezzo punto con la corsa dei tecnologici seguiti dagli industriali. Prese di beneficio sui farmaceutici.

Francoforte sale dell'1,24% mentre la produzione industriale tedesca è aumentata del 3% su base mensile a marzo. Londra cresce di mezzo punto. Madrid recupera ed è sulla parità. Parigi guadagna l'1,08% e Milano l'1,14%. Strappa Prysmian (+6,6%) dopo i conti e la guidance. Buon passo poi per StM (+3,7%), Stellantis (+3,5%), Iveco (+2,9%) e Ferrari (+2,46%). Tra i bancari la migliore è Intesa Sanpaolo (+2,36%) insieme a Bper (+1,96%). Tra i titoli in negativo Unipol (-1,6%), Enel (-1,4%), Tim (-1,35%).

Lo spread resta stabile. Il differenziale tra Btp e Bund conferma i 106 punti mentre il rendimento dei decennale italiano sale di due punti base al 3,5%. Stesso andamento per il titoli di stato tedeschi al 2,5% (+3 punti base) e gli oat francesi (+2,8 punti base).

Sempre in rialzo petrolio e gas. Il wti sale dell'1,6% e vede i 59 dollari, il brent guadagna l'1,4% e sfiora i 62 dollari al barile. Ad Amsterdam i contratti Ttf si avvicinano invece a 35 euro (+1,3%)

L'euro è marginale sul dollaro con la moneta che passa di mano a 1,1298 sul biglietto verde.