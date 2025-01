Borse europee in crescita: tecnologia e auto trainano i mercati, focus su inflazione e tassi

Le Borse europee accelerano in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dal settore tecnologico (+3,2%), con i piani di investimento di Microsoft sull'intelligenza artificiale. L'attenzione degli investitori si concentra sull'inflazione che avrà effetti sulle prossime decisioni delle banche centrali per il taglio dei tassi. Sul fronte valutario l'euro si rafforza e sale a 1,0413 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,7%. Corre Parigi (+2%). Bene anche Milano (+1,6%), Francoforte (+1,3%), Madrid (+0,8%) e Londra (+0,02%). Vola il settore delle auto con le vendite negli Stati Uniti nel quarto trimestre e spinte dalla minaccia di Donald Trump, di porre fine ai crediti d'imposta per i veicoli elettrici. A Milano balzo di Stellantis (+7,5%). A Francoforte performance brillante anche per Volkswagen (+4,7%), Porsche (+4%), Mercedes (+5,8%). A Parigi sale Renault (+3,9%).

In lieve calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 113 punti, con il tasso del decennale italiano in calo al 3,57% e quello tedesco al 2,44%. Balzo del Treasury a trent'anni che si attesta al 4,81%, ai massimi dal 2023.

A Piazza Affari vola Stm (+7%). In luce Amplifon (+5,2%), dopo un report su Morgan Stanley che vede il settore degli apparecchi acustici in crescita. Acquisti sul settore del lusso dove Moncler guadagna il 4,2% e Cucinelli il 2,8%. In luce le banche con Mps (+2,2%), Banco Bpm (+1,8%), Unicredit (+1,6%), Intesa e Bper (+1,1%). In fondo al listino Leonardo (-2,3%). Giù anche le utility con A2a e Hera (-0,9%).