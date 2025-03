Borse europee in calo tra timori per i dazi di Trump e indebolimento dell'euro

Le Borse europee si muovono all'insegna del nervosismo mentre aumentano i timori per i dazi annunciati da Donald Trump per il 2 aprile. I principali listini del Vecchio continente peggiorano in scia all'andamento di Wall Street. Sul fronte valutario l'euro si indebolisce a 1,0793 sul dollaro.

In rosso Francoforte (-0,9%), Parigi (-0,7%), Madrid e Milano (-0,3%). In controtendenza Londra (+0,2%), con il governo che ha annunciato tagli al welfare. Poco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 109 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,88% e quello tedesco al 2,78%. Debole l'oro che scende a 3.015 dollari l'oncia.

A Piazza Affari scivola Prysmian (-5,4%), con gli analisti che segnalano la loro sorpresa per la pausa di riflessione per la doppia quotazione. Male anche Banco Bpm (-4,3%) e Stm (-2,3%). Brilla Cucinelli (+2%). Bene anche Leonardo e Eni (+1,5%). Tra le società a minor capitalizzazione le azioni di Mfe di tipo A cedono lo 0,6% e quelle di tipo B guadagnano lo 0,8%, in vista delle decisioni del Cda su Prosieben (+3,8%).