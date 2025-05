Borse europee in calo senza Londra, focus su tensioni geopolitiche e Fed

Le Borse europee, orfane di Londra chiusa per festività, avviano in terreno negativo la prima seduta della settimana. Gli investitori guardano agli sviluppi sui dazi e sulle tensioni geopolitiche, in particolare per il conflitto tra Russia e Ucraina. Sotto i riflettori la riunione della Fed in programma nei prossimi giorni e le indicazioni che arriveranno dal presidente Jerome Powell.

Apertura in calo per Parigi (-0,45%) e Francoforte (-0,1%). Sul fronte valutario l'euro sale a 1,1326 sul dollaro.