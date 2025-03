Borse europee in calo: Ftse Mib sotto i 39mila punti, Wall Street positiva

Le Borse europee si mostrano anche dopo l'avvio di Wall Street che come da attese, è positivo. Sui listini, dopo i dati incoraggianti sull'andamento della manifattura, guardano sempre ai dazi con con la Casa Bianca che sta restringendo il suo approccio alle tariffe che entreranno in vigore il 2 aprile.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, cede un quarto di punto percentuale con i titoli legati all'immobiliare e al farmaceutico sotto pressione. Milano registra un -0,11% con il Ftse Mib che scende sotto i 39mila punti. Moncler (-2%), Campari (1,5%) e Ferrari (-1,3%) i peggiori. Si conferma la corsa di Mediolanum (+2,7%) seguita da StM (+2,2% e poi dai bancari con in testa Mps (+1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 110 punti così come il rendimento del decennale italiano al 3,88%.

Tra le altre Piazze Parigi cede lo 0,19%. Francoforte segna un marginale +0,1% e Londra un +0,13%.

Sul fronte delle materie prime il gas cede lo 0,7% con il prezzo che naviga su quota 42,3 euro al megawattora. In lieve rialzo il petrolio con il wti che segna 68,5 dollari (+0,3%) e il brent a 72,4 dollari al barile (+0,29%). Quanto ai beni rifugio l'oro è piatto pur restando sui massimi a 3.023 dollari l'oncia.

Infine per i cambi, l'euro flette sul dollaro con il quale scambia a 1,0794.