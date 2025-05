Borse europee in calo dopo il declassamento del rating Usa da parte di Moody's

Avvio di seduta negativo per le Borse europee dopo il declassamento da parte di Moody's del rating Usa. I listini del Vecchio Continente si allineano alla debolezza dell'Asia, con gli investitori preoccupati per l'economia americana e la tenuta del debito degli Usa, già recentemente finiti nel mirino del mercato per via dell'aggressiva politica commerciale del presidente Donald Trump.

Londra cede lo 0,5%, Parigi lo 0,4% e Francoforte lo 0,2% mentre Milano, in calo dell'1,33%, sarebbe la migliore se non scontasse un effetto negativo dell'1,77% per via dello stacco della cedola di 24 società quotate.

L'azione di Moody's porta gli investitori al 'Sell America' cioè a vendere gli asset a stelle e strisce, preoccupati che gli Usa possano perdere lo status di principale destinazione degli investimenti mondiali mentre l'economia arranca, il debito cresce e l'affidabilità politica del governo Usa viene messa in discussione: scivolano i future su Wall Street, con il Nasdaq che perde l'1,4% e l'S&P 500 l'1,1%, scattano i rendimenti dei titoli di Stato, con i Treasury trentennali che tornano sopra il 5% e quelli a dieci anni sopra il 4,5%, mentre il dollaro, in forte calo sulle principali valute, cede lo 0,7% a 1,124 sull'euro.