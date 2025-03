Borse europee in calo dopo Wall Street, focus su Trump e difesa

Le Borse europee sono in calo dopo l'avvio negativo di Wall Street, all'indomani del tonfo dei listini americani. Sotto i riflettori le mosse di Donald Trump sul fronte dei dazi ed in vista dell'incontro con i vertici delle aziende Usa. I mercati guardano anche all'Europa sul fronte della spesa per la difesa. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0925 sul dollaro.

L'indice Stoxx 600 cede lo 0,7%. In flessione Londra e Madrid (-0,6%), Milano (-0,7%) Parigi (-0,3%). In controtendenza Francoforte (+0,1%). I principali listini sono appesantiti dalle banche (-1%). Male anche il settore tecnologico (-0,3%). Acquisti sull'energia (+0,1%) e sulle utility (+0,4%), con il gas in calo e il petrolio in rialzo. Sale il comparto della difesa (+1,2%).

A Piazza Affari scivolano Stellantis (-2,4%) e Campari (-2,2%). Male anche Tenaris (-1,6%) e Recordati (-2,1%). Vendite sulle banche con Intesa e Mps (-1,4%), Mediobanca e Unicredit (-1,3%), Bper (-1,2%) e Banco Bpm (-0,7%). Nel listino principale corre Leonardo (+2,5%), dopo i conti e in linea con il settore europeo. Bene anche Prysmian (+1,3%) e A2a (+1,1%).