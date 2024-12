Borse europee deboli in attesa del taglio dei tassi USA: Madrid e Milano in calo

Borse europee deboli guardando al prossimo futuro dei tassi statunitensi, dando per scontato il prossimo taglio di 25 punti base che dovrebbe varare a breve la Fed.

Il listino peggiore è stat ampiamente quello di Madrid, che ha chiuso con un ribasso dell'1,7%, appesantito dagli scivoloni del gruppo bancario Unicaja (-7%) e del titolo di Telefonica (-5%). Seduta negativa anche per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dell'1,22% a 34.315 punti, l'Ftse All share in calo dell'1,19% a quota 36.516.

Il mercato azionario di Londra è sceso dello 0,8%. Più caute le altre Borse: Amsterdam ha ceduto lo 0,2%, Francoforte lo 0,1% mentre Parigi è salita dello 0,1% finale.

L'euro ha oscillato fiacco per la tutta giornata attorno a quota 1,05 contro il dollaro, mentre lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha concluso la seduta a 115 punti base, lo stesso livello dell'avvio.

Sul fronte delle materie prime il gas con consegna a gennaio ha chiuso con una corsa del 4,4% a 42 euro al Megawattora, mentre il petrolio è sceso di circa due punti percentuali sotto i 70 dollari al barile.

In questo clima, in Piazza Affari tra i titoli principali i peggiori sono stati Bper in ribasso del 2,7% finale, Nexi (-2,5%) ed Eni, che ha perso il 2,4% a 12,7 euro. Deboli in generale le banche.

Tim ha chiuso poco sotto la parità (-0,3% a 0,27 euro) dopo la corsa della vigilia sul possibile interesse di Cvc per la quota in mano a Vivendi. Forti gli scambi: nella giornata sono passate di mano oltre 900 milioni di azioni del gruppo Tlc contro i 530 milioni della vigilia e di 470 milioni di venerdì.

In tenuta il Banco Bpm, in rialzo dello 0,2% a quota 7,96 euro, con Stellantis e Cucinelli sullo stesso livello. Più convinta Stm, salita dello 0,4% finale.