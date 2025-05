Borse europee contrastate tra tensioni geopolitiche e attesa per la Fed

Le Borse europee sono contrastate con gli investitori che guardano alle prossime mosse sul fronte dei dazi. Sui mercati tiene banco il tema delle tensioni geopolitiche, in particolare per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina dopo le parole di Donald Trump. C'è attesa per le decisioni dei prossimi giorni della Fed e per le indicazioni che darà Jerome Powell.

Poco mosso l'indice stoxx 600 (+0,03%). Positive Francoforte e Madrid (+0,3%), in calo Parigi (-0,4%). Londra chiusa per festività. Sul fronte valutario si indebolisce il dollaro con l'euro che sale a 1,1324, la sterlina a 1,3287, e il franco svizzero a 1,2111. I principali listini europei sono appesantiti dall'energia (-1,3%), con il forte calo del prezzo del petrolio dopo le decisioni dell'Opec+. Il Wti cede il 2,5% a 56,84 dollari al barile e il Brent scende del 2,2% a 59,92 dollari.

Poco mosse le utility (+0,05%), con il calo del prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dello 0,9% a 32,78 euro al megawattora.

Seduta positiva per le banche (+0,1%), con Santander (+0,5%) che cede le quote delle attività in Polonia a Erste group Bank (+5,8%). In rialzo il settore azionario della farmaceutica (+0,6%).

Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 110 punti, con il tasso del decennale italiano che scende al 3,61%. In lieve rialzo l'oro che guadagna lo 0,3% a 3.269 dollari l'oncia.