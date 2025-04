Borse europee contrastate: attesa per Wall Street, dollaro e oro in rialzo

Borse europee contrastate in vista di Wall Street dove si delinea un avvio in rialzo. I future americani sono in rialzo con il Dow Jones e lo S&P che guadagnano lo 0,3% e il Nasdaq +0,4%. I mercati si muovo all'insegna della volatilità con lo scontro tra Usa e Cina sui dazi, la posizione del Vecchio continente emersa dall'Eurogruppo. Non si allentano le tensioni sul dollaro mentre l'oro continua la sua corsa.

L'indice stoxx 600 è poco mosso (+0,03%). Ancora maglia nera per Milano (-1%). In calo anche Francoforte (-0,8%) e Parigi (-0,2%), mentre sono in rialzo Londra (+0,7%) e Madrid (+0,3%). I principali listini sono appesantiti dal comparto tecnologico (-0,6%). Male l'energia (-0,5%), con il petrolio che riduce il rialzo. Il Wti guadagna lo 0,2% a 60,19 dollari al barile e il brenti sale a 63,42 dollari. Deboli le auto (-0,6%) e il lusso (-0,1%). Senza particolare slancio le banche (+0,2%).

Sul fronte valutario l'euro sale dell'1,3% a 1,1362 sul dollaro (+1,3%). Sul biglietto verde si rafforzano anche la sterlina a 1,3091 e il franco svizzero a 1,2251. Sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund si attesta a 125 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,79% e quello tedesco al 2,53%.

A Piazza Affari scivolano Stellantis (-4,4%), dopo le stime delle consegne in calo, e Generali (-3,1%). Vendite sulle banche con Unicredit che lascia sul terreno il 2,6%, Banco Bpm (-2,2%), Popolare Sondrio (-1,5%), Mps (-1,1%). Corre Stm (+2,9%), con gli analisti che guardano al piano di esuberi a livello globale annunciato alla vigilia. Positive Poste (+0,9%) e Enel (+0,7%). Poco mossa Campari (+0,07%).