Borse europee caute, attesa per annuncio dazi di Trump. Londra guida i mercati

Borse europee caute nel finale, con i mercati Usa positivi, in attesa dell'annuncio del presidente Donald Trump sui dazi. Londra (+0,92%) si conferma in testa davanti a Francoforte (+0,71%), Parigi (+0,5%), Milano (+0,45%) e Madrid (+0,28%). Poco mosso a New York il Dow Jones (+0,31%), più brillante invece il Nasdaq (+1,2%). Si conferma sui massimi l'oro (+0,21% a 2,908 dollari l'oncia) e calano ulteriormente i rendimenti dei titoli di Stato. Si assesta a 108,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano che si riduce di 2,5 punti al 3,44% e quello tedesco di 1,6 punti al 2,35%. Risale il dollaro a 0,97 euro e 0,8 sterline e prosegue la corsa sia del greggio (Wti +1,54% a 72,09 dollari al barile) sia del gas naturale (+3,82% a 57,85 euro al Mwh), che viaggia ormai sui massimi da 2 anni.

Brillante Bp (+6,98%) dopo l'ingresso del fondo Elliot, poco mosse invece Eni (+0,5%) e Shell (+0,25%), fiacca TotalEnergies (-0,17%). In ordine sparso i bancari Hsbc (+1,9%), Bnp (+0,32%), Credit Agricole (+0,03%), Commerzbank (-0,82%), Popolare Sondrio (-3,53%), Banco Bpm (-2,18%), Bper (-1,6%), Mps (-1,47%), Mediobanca (-0,79%), Intesa (-0,49%) e Unicredit (+0,1%).

In luce Tenaris (+4,07%) e Iveco (+2,38%), quest'ultima sull'onda lunga dei conti e del progetto di scorporo delle attività legate alla difesa. Bene anche Ferrari (+2,09%) e Porsche (+1,48%), più caute Mercedes (+1%), Bmw (+0,8%), Stellantis (+0,67%) e Volkswagen (+0,6%).