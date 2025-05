Borse europee brillano dopo rinvio dazi Usa: Francoforte e Milano in crescita

Appaiono brillanti le principali borse europee dopo il rinvio da giugno al 9 luglio annunciato da Trump dei dazi Usa al 50% sull'Ue. Tra scambi sottili dovuti alla chiusura per festività di Londra e New York la migliore oggi è Francoforte (+1,7%), seguita da Milano (+1,3%), Parigi (+1,2% entrambe) e Madrid (+1,15%). Risale a 101,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,9 punti al 3,62% e quello tedesco di 4,2 punti al 2,6%. In calo il dollaro sotto 0,88 euro e 0,74 sterline, Sale il greggio (Wti +0,6% a 61,89 dollari al barile), poco mosso l'oro (+0,12% a 3.335,45 dollari l'oncia) e brillante il gas (+2,04% a 37,2 euro al MWh) nel pieno della stagione degli stoccaggi.

A brillare sono i titoli dei produttori di semiconduttori Asml Holding (+2,8%) ed Stm (+2,4%) sulla scia del balzo segnato in Giappone. Proseguono poi gli acquisti su Iveco (+3,4%), che ha ricevuto diverse offerte per la divisione difesa (Idv), dalla cordata tra Leonardo (+2,96%) e Rheinmetall (+2,89%), alla spagnola Indra Sistemas (+1,5%) e alla ceca Czechoslovak Group, disposta ad alzare la posta di 1,5 miliardi rispetto all'offerta italo-tedesca.

Acqwuisti sui petroliferi Eni (+1,32%), TotalEnergies (+1,24%), Shell (+1,16%), scambiata oggi solo ad Amsterdam, e sui collegati Saiopem (+2%) e Tenaris (+1,64%). Bene il lusso con Puma (+2,13%) e Cucinelli (+2%) insieme alle auto. Salgono in particolare Stellantis (+2,4%), Mercedes (+1,64%) e Bmw (+1,2%). In campo bancario salgono Popolare Sondrio (+2%), Unicredit (+1,8%), Intesa (+1,66%) e Commerzbank (+1,6%). Più caute Bper (+1,47%), Banco Bpm (+0,96%) e Montepaschi (+0,3%), flop di Credit Agricole (-5,34%).