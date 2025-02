Seduta in altalena per le Borse in Europa mentre le preoccupazioni per i dazi Usa mettono in ombra le relazioni positive sugli utili. L'indice Stoxx Europe 600 intorno a metà seduta è invariato, Londra cede lo 0,18%, Parigi guadagna lo 0,29%, Francoforte oscilla sulla parità (+0,05%), Milano gira di nuovo in rialzo dello 0,12%, Madrid guadagna lo 0,8 per cento.

A Milano pagano la loro esposizione Prysmian (-2,8%) e Campari (-1,99%). Debole Leonardo (-1,05%) ed Eni (-1,04%).