Borse: Europa in calo, dopo i tassi guarda a inflazione

Le Borse in Europa si prendono una pausa di riflessione con l'indice Stoxx Europe 600 in calo dello 0,3% dopo la rincorsa di fine settimana, chiusa con il discorso del presidente della Fed di apertura verso la ripresa dei tagli dei tassi a settembre. Con Londra chiusa per festività restano Parigi in calo dello 0,7%, Francoforte dello 0,5% e Madrid dello 0,47% mentre Milano, partita anch'essa in calo, gira in rialzo dello 0,2 per cento.

Dopo l'intervento di Powell la probabilità di un taglio a settembre è risalita sopra l'85%, con cinque tagli attesi nei prossimi dodici mesi e i listini venerdì si sono avvicinati ai massimi, ora però l'attenzione si sposta sui dati di inflazione in Usa, area euro e Giappone, tutti concentrati nella giornata di venerdì e sulla trimestrale Nvidia di mercoledì sera.

A Milano guidano le banche, con Mps che fa un balzo del 2,4% e Mediobanca che sale dell'1,8 per cento. Bene anche Unicredit (+0,6%), Sondrio (+1,14%) e Bper (+0,74%). Sugli scudi Azimut (+1,5%) e Nexi (+1,4%). Debole Stellantis (-1,1%).