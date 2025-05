Borse cinesi in rialzo: effetto dei tagli ai tassi e accordo Cina-Usa

Le borse cinesi aprono le sedute di oggi con solidi guadagni, in scia all'annuncio dei tagli ai tassi di interesse da parte della Banca centrale cinese (Pboc) a sostegno dell'economia e all'accordo Cina-Usa per l'avvio dei colloqui sul commercio entro la fine della settimana.

L'indice Hang Seng della Borsa di Jong Kong segna nelle prime battute un balzo dell'1,82%, a 23.074,48 punti. Il Composite di Shanghai sale dell'1,17% a 3.354,97 punti, mentre quello di Shenzhen segna un progresso dell'1,26% a quota 1.983,41.