Borse asiatiche in rialzo: investitori ottimisti su concessioni USA sui dazi

Le borse asiatiche chiudono toniche con gli investitori pronti a scommettere su nuove concessioni degli Stati Uniti sui dazi, dopo la decisione di far slittare di un mese quelli sulle auto nei confronti di Canada e Messico. In netto rialzo i rendimenti dei titoli di Stato giapponesi, in scia con quelli europei, dopo il piano per gli investimenti della Germania. Sotto i riflettori le mosse delle banche centrali, con la riunione odierna della Bce. Positiva Tokyo (+0,77%). Sul fronte dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 148,80, e sull'euro a 160,90. A contrattazioni ancora in corso corrono Hong Kong (+2,9%), Shanghai (+1,2%), Shenzhen (+1,8%). Bene Seul (+0,7%) e Mumbai (+0,3%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dall'Eurozona le vendite al dettaglio. Dagli Stati Uniti la bilancia commerciale e le nuove richieste di disoccupazione.