Borse asiatiche in calo tra tensioni Usa-Cina e incertezza economica globale

Le Borse asiatiche chiudono la seduta in calo mentre proseguono le tensioni tra Usa e Cina sul fronte dei dazi. Gli investitori guardano le mosse di Donald Trump e valutano il loro impatto sulla crescita economica globale. In Europa le Borse si avviano verso una seduta in rosso, in linea con i future negativi anche a Wall Street.

Tokyo termina la seduta in calo dell'1,01%. Sul fronte valutario lo yen si apprezza a 142,30 sul dollaro, mentre l'euro è ancora stabile al cambio con la divisa nipponica a un livello di 161,80. A contrattazioni ancora in corso pesante Hong Kong (-2,4%). Male anche Shanghai (-0,63%), Shenzhen (-1,89%), Seul (-1,21%). Poco mossa Mumbai (-0,01%).

Sul fronte macroeconomico dopo l'inflazione del Regno Unito, in arrivo anche l'indice dei prezzi dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti attese le vendite al dettaglio, la produzione industriale ed i dati Eia sulle corte di produzione di greggio.