Borse asiatiche in calo in attesa dei dati sull'occupazione USA, futures europei in ribasso

Seduta negativa per le Borse in Asia in vista dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti che contribuiranno a delineare le prospettive sui tassi di interesse. In scia quindi, anche i futures europei scendono lasciando intravedere una giornata di ribassi. Tokyo ha perso l'1,05%, l'indice cinese Shanghai l'1,33% e lo Shenzhen il 2,22%, Hong Kong (seduta ancora in corso) sta perdendo lo 0,94%, Seul ha perso lo 0,24 per cento.

I trader sono in allerta per la possibilità che il Giappone sostenga lo yen, con il rapporto sui posti di lavoro negli Stati Uniti che si profila come un potenziale catalizzatore di forti movimenti nella valuta. Tra le notizie societarie, le azioni del produttore cinese di giocattoli Bloks Group hanno registrato un'impennata dell'82% al debutto a Hong Kong.