Borse asiatiche deboli: Trump limita investimenti cinesi nei settori strategici

Borse asiatiche deboli in avvio di settimana con i listini che scontano la decisione del presidente americano Donald Trump di limitare gli investimenti cinesi in alcuni settori strategici dell'economia americana, come quello tecnologico, medicale, delle infrastrutture critiche e delle materie prime.

Tokyo è salita dello 0,2%, Sydney dello 0,1% mentre Hong Kong arretra dello 0,4%, Shanghai e Seul dello 0,3% e Shenzhen è invariata, con i titoli tecnologici oggetto di vendite dopo i forti rialzi della scorsa settimana.

Positivi i future sull'Europa dopo che il voto tedesco non ha riservato soprese, dando la vittoria al leader della Cdu-Csu, Friedrich Merz, che promette di formare in tempi rapidi un nuovo governo. Quelli sul Dax avanzano dello 0,9% mentre l'Euro Stoxx 50 sale dello 0,3%. In luce l'euro, che guadagna lo 0,5% sul dollaro, a quota 1,05. Positivi di circa mezzo punto percentuale anche i future su Wall Street.

Poco mosso il petrolio, con il Wti stabile a 70,3 dollari al barile e il Brent a 74,47 dollari mentre l'oro avanza dello 0,3% a 2.940 dollari l'oncia.