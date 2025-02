Borse asiatiche contrastate tra dazi di Trump e negoziati sulla guerra in Ucraina

Le Borse asiatiche chiudono contrastate mentre si guarda ai dazi reciproci annunciati da Donald Trump. I mercati, secondo gli analisti, valutano l'ipotesi di negoziati che potrebbero rendere le tariffe meno rigide del previsto. Sotto i riflettori anche le trattative per porre fine alla guerra in Ucraina da parte della Russia.

In calo Tokyo (-0,79%). Sul fronte valutario lo yen torna ad apprezzarsi sul dollaro a 152,50, e sull'euro a 159,50. A contrattazioni ancora in corso è in flessione anche Mumbai (-0,62%). Corre Hong Kong (+2,8%), bene Shanghai (+0,4%), Shenzhen (+0,7%) e Seul (+0,3%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania i prezzi all'ingrosso, dalla Spagna l'inflazione e dall'Eurozona il Pil e i dati sull'occupazione. Dagli Stati Uniti attesa la produzione industriale e le vendite al dettaglio.