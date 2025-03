Borse asiatiche contrastate: focus su dazi e trattative Ucraina-Russia

Le Borse asiatiche chiudono contrastate con gli investitori a caccia di indizi sulla prossima ondata da dazi prevista per il 2 aprile. I mercati si concentrano sugli impatti della guerra commerciale e sulle trattative in corso per la pace tra Ucraina e Russia.

In flessione Tokyo (-0,18%). Sul fronte dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 149,50, e sull'euro a 162,10. A contrattazioni ancora in corso sono positive Hong Kong (+0,27%), Seul (+0,1%). Bene Mumbai (+1,2%), con l'indice Nifty 50 che ha azzerato le perdite dall'inizio dell'anno. Contrastata la Cina dove sale Shanghai (+0,2%) mentre è in calo Shenzhen (-0,7%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici Pmi manifatturiero e dei servizi di Francia, Germania, Regno Uniti, Eurozona e Stati Uniti. In mattinata atteso l'intervento del componente della Bce Robert Holzmann.