Borse asiatiche contrastate, attesa per dazi e tensioni geopolitiche

Borse asiatiche a ranghi ridotti e contrastate, con i listini della Cina e del Giappone chiusi per festività. I mercati attendono sviluppi sul fronte dei dazi, con il dollaro che si indebolisce sulle principali valute. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche, dopo le parole di Donald Trump sulla guerra tra Russia e Ucraina.

A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Mumbai (+0,43%) e Giacarta (+0,53%). In flessione Taiwan (-1,2%), con il dollaro taiwanese in forte rialzo sul biglietto verde. Sul fronte valutario nel pomeriggio è prevista una conferenza stampa del governatore della banca centrale. In calo anche Sydney (-0,9%).

Giornata scarna dal punto di vista macroeconomico. In arrivo dagli Stati Uniti l'indice Ism dei servizi.